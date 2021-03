César 2021: les actrices belges sont incontournables

Virginie Efira, Yolande Moreau et Emilie Dequenne en lice pour un César.

Que ferait le cinéma français sans les acteurs et les actrices belges, sans parler des techniciens dont le talent est hautement reconnu par nos voisins ? Comme l’attestent encore cette année les nominations du directeur photo Hichame Alaouié et de la costumière Pascaline Chavanne pour Eté 85, de François Ozon, ainsi que du monteur son Fred Demolder pour Antoinette dans les Cévennes. La Cérémonie des César s’en fait le reflet année après année. En 2021, ce sont les actrices belges qui sont à l’honneur avec Virginie Efira, Emilie Dequenne et Yolande Moreau.