Vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays: Frank Vandenbroucke rassure

Le Danemark, la Norvège et l’Islande ont suspendu jeudi « par précaution » l’utilisation de l’ensemble des vaccins produits par AstraZeneca en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins, malgré des déclarations rassurantes du régulateur européen et du fabricant.

L’autorité sanitaire danoise a été la première jeudi matin à suspendre intégralement le vaccin d’AstraZeneca « après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins » chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca ». Ce choix, a-t-elle toutefois souligné, relève de la « précaution » en attendant des conclusions des enquêtes sanitaires et « à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins ».