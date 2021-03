Coronavirus: des politiciens européens se sont enrichis dans l’ombre de l’urgence mondiale

Les commandes de masques passées par certains députés révèlent comment de nombreux politiques se sont enrichis durant la crise du coronavirus. Et une autre importante vague de corruption pourrait bientôt déferler sur l’Europe.

Le chef du gouvernement slovène Janez Janša a plus critiqué les autorités enquêtant sur la corruption que la possible corruption au sein de son pays. - Yves Herman/Reuters

Des sacs et sacs à dos remplis de billets. Lorsque Juliari Batubara, le ministre des Affaires sociales indonésien, s’est rendu aux autorités en septembre dernier, les preuves qui pesaient contre lui étaient accablantes. Selon les médias, il aurait empoché des sommes considérables en lien avec les colis alimentaires destinés à aider les plus pauvres de son pays pendant la crise du coronavirus. D’après l’enquête en cours, le ministre aurait attribué le contrat à une société amie et réalisé un bénéfice sur chaque colis.