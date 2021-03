Frédéric Daerden est élu président de la fédération liégeoise du PS

Le bourgmestre de Herstal prend les commandes de la première fédération socialiste, avec 92,66 % des suffrages militants. Un vrai défi, vu le contexte, à commencer par les affaires et les conflits récurrents en interne.

Seul candidat à la présidence de la fédération liégeoise du PS, Frédéric Daerden obtient 92,66 % des voix, sur 3.454 votants au total. Le dépouillement a eu lieu ce jeudi, pour un processus électoral qui avait débuté samedi. Les affiliés socialistes étaient sollicités par voie postale.

Le PS liégeois, nous expliquait Frédéric Daerden il y a quelques jours, peut revendiquer entre 10.000 et 12.000 membres. Près de 3.500 ont complété et réexpédié leur bulletin de vote : c’est, estime-t-on côté socialiste, une part non négligeable, surtout en cette période chahutée, celle du covid, qui capte toute l’attention.