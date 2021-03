Bonne nouvelle pour les supporters du Standard: Zinho Vanheusden a déjà recommencé à courir sur terrain (vidéo)

À deux jours de la demi-finale de Coupe de Belgique face à Eupen, voilà une nouvelle qui devrait plaire aux supporters du Standard.

Lors de la réception d’Ostende, le 1er novembre dernier, Zinho Vanheusden s’était gravement blessé au genou droit. Les examens effectués dans la foulée avaient révélé une déchirure du ligament antérieur. Ce qui signifiait une longue rééducation, et plusieurs mois d’absence…

Mais, après un peu plus de quatre mois de revalidation, les nouvelles sont bonnes concernant le défenseur central. Le jeune Diable rouge est bel et bien dans le temps par rapport à son programme, et, depuis la semaine passée, il a même déjà repris la course sur terrain, avec un kiné. De très beaux progrès qui pourraient peut-être lui permettre de porter à nouveau la vareuse du Standard cette saison. Un retour lors des playoffs qui était espéré depuis le début de sa rééducation, et qui commence à se préciser.