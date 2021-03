Bruges: Docteur Clinton et Mister Mata, une dualité pleine de maturité

Y aurait-il, comme dans le roman « L’étrange cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde », une dualité de personnage chez Clinton Mata ? D’un côté, on aurait le gentil docteur Clinton : un garçon affable, souriant et tout le temps de bonne humeur. Un ambianceur né qui s’entend bien avec tout le monde dans le vestiaire et laisse exploser sa joie de manière particulièrement expressive quand il se montre décisif. Depuis la fin janvier, il a pu l’être à quatre reprises, que ce soit via un but (face à OHL) ou un assist (Genk, Standard et Antwerp, en Coupe), à chaque fois à domicile. De toute évidence, ce Clinton-là savoure à sa juste valeur la chance qu’il a de faire de sa passion un métier à part entière. Un métier qui, accessoirement, lui permet de nettement mieux gagner sa vie que s’il avait été maçon, la voie vers laquelle il se serait tourné s’il n’avait pas eu de l’or dans les pieds et autant de cœur à l’ouvrage pour combler certaines de ses lacunes originelles.