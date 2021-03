Mbo Mpenza: «Le sport pour lutter contre la discrimination»

Mbo Mpenza suit sa destinée vers les plus hautes instances footballistiques… et politiques. « À la demande de l’UEFA, j’ai passé mon Executive Master for International Players (MIP) qui forme au management les anciens joueurs (NDLR : diplômé en 2017 avec Christian Karembeu, Éric Abidal, Rai, Juninho, Hannu Tihinen, Nuno Gomes notamment) : tu apprends à organiser des projets, cela doit t’ouvrir plus facilement les portes des clubs… En Belgique, Bart Verhaeghe est un des seuls qui m’a ouvert des portes et je l’en remercie. J’ai lancé en association avec l’ACFF le Mbo Mpenza Challenge en U11 : les enfants affiliés dans un club rencontrent ceux qui n’ont pas cette chance. Je crois très fort à l’intégration par le sport et il faut toujours aller plus loin dans la compréhension de l’autre. À cause du Covid, la finale en 2021 sera en mode E-sport. »