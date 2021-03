Coronavirus: aucun gouvernement n’a demandé la levée du couvre-feu, selon De Croo

Face à la lassitude qui monte dans la population mais aussi aux réticences politiques qui se font de plus en plus entendre, le Premier ministre a rappelé que la Belgique se trouvait à un « moment charnière ».

Aucun des gouvernements qui siègent au comité de concertation n’a demandé vendredi dernier la levée du couvre-feu, a indiqué jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, devant la Chambre. La mesure est pourtant contestée par des partis qui se retrouvent dans l’une ou l’autre majorité parlementaire.

Le PTB a dénoncé « l’hypocrisie » du monde politique sur ce thème. « Comment peut-on encore accepter qu’un gouvernement décide cela seul ? » a demandé Raoul Hedebouw.

Face à la lassitude qui monte dans la population mais aussi aux réticences politiques qui se font de plus en plus entendre, le Premier ministre a rappelé que la Belgique se trouvait à un « moment charnière ». « La situation est stable parce que certaines règles sont appliquées et qu’elles sont suivies par la population. Et c’est la raison pour laquelle on a pu éviter une troisième vague jusqu’à présent », a-t-il souligné.