Voici 25 ans, Mbo Mpenza et son frère Emile étaient encore deux jeunes footballeurs anonymes qui s’apprêtaient sans le savoir à gravir les marches de la gloire en passant de Courtrai à Mouscron. Parmi les faits d’armes d’Mbo, il y a la dernière Coupe gagnée par Anderlecht.

La présence conjointe d’Anderlecht et du Standard en demi-finales de la Coupe ouvre la possibilité à un Clasico en fin avril prochain, un « événement » qu’on a connu à six reprises dont une dernière qui remonte déjà à… 1989. « La passion maintient intacte l’attrait de ce type d’affiche. Nous avons vécu deux clasicos de facture plus que banale en championnat. En Coupe, il y aurait un piment supplémentaire. »

Oui mais les contraintes de la pandémie risquent d’impacter ce genre d’affiche…