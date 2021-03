Europa League: l’AC Milan arrache le partage à Manchester United en huitième de finale aller (vidéo)

Dans le choc des huitièmes de finale de l’Europa League, LlAC Milan d’Alexis Saelemaekers a arraché un match nul in extremis face à Manchester United (1-1). L’Ajax Amsterdam a infligé aux Young Boys de Berne leur première défaite de 2021 (3-0).

Dans un Old Trafford vide, ce sont les Milanais qui se montraient dangereux les premiers. Franck Kessié envoyait une magnifique demi-volée dans le but de Dean Henderson mais, après visionnage des images vidéos, l’arbitre de la rencontre, Slavko Vincic, décidait d’annuler le but pour une faute de main (11e). Alexis Saelemaekers se procurait la deuxième possibilité de la première période mais sa frappe du gauche dans la surface était stoppée par Henderson (31e).