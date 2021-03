André De Kandelaer, le président du Brussels: «Vivement… la saison prochaine!»

Il y a un an, la finale de la Coupe électrisait la cuvette comble de Forest National. Dans la foulée, alors que le basket était le premier à décréter l’arrêt définitif de la saison, le Brussels, paralysé par sa petite salle de Neder-over-Heembeek mais soutenu par ses édiles, décidait de poursuivre l’aventure en D1. Depuis, la crise sanitaire a tout bouleversé. Le championnat se dispute à huis clos au fil d’un calendrier illisible. Les clubs font le gros dos. Le niveau a chuté. Mais la Ligue survit, avec l’espoir que la BeneLeague lui rende du souffle. Et les Bruxellois sont toujours là. Ce vendredi, c’est au Palais 12, autre outil de la Ville, qui le leur prête volontiers pour rappeler sa vocation festive, qu’ils reçoivent Charleroi. L’occasion de prendre le pouls du président André De Kandelaer, qui s’est fait une raison sur cette saison perdue et reste optimiste, même si demain lui paraît… encore plus incertain.