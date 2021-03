En Pologne, l’appel à l’aide d’une démocratie qui prend le tournant de la démocrature

En Pologne, les médias privés et indépendants polonais sont sous le coup d’un projet de loi qui pourrait les laisser exsangues. Un chemin également suivi en Hongrie et en Slovénie.

C’est un nouveau coup de matraque sur la démocratie polonaise. Le Parlement européen s’est intéressé cette semaine aux attaques contre la presse libre en Pologne, en Hongrie et en Slovénie. Le Soir a décidé de publier une longue lettre ouverture d’Adam Michnik, rédacteur en chef de Gazeta Wyborcza. Il crie son désespoir face aux attaques du gouvernement dirigé par le parti Droit et justice (PiS). Partenaire du Soir dans le réseau Lena, le quotidien polonais craint de perdre son indépendance et sa capacité à écrire des articles critiques sur le pouvoir.