Carte blanche: La Pologne, ce «grand malade de la communauté européenne»

De nos jours, le cri de la chouette est émis par les régimes autoritaires qui visent à démanteler les institutions démocratiques au sein de l’Union européenne. La Pologne en est le parfait exemple. Je suis le rédacteur en chef de la Gazeta Wyborcza. J’occupe cette fonction depuis trente-deux ans, c’est-à-dire depuis 1989, année où la Pologne a connu une transition pacifique et négociée qui l’a conduite d’une dictature communiste à un régime démocratique fondé sur des élections libres. La Gazeta Wyborcza a été un symbole marquant de ce bouleversement, étant le premier quotidien indépendant, de l’Elbe à Vladivostok, libre de toute censure et pression politique. D’autres pays de la région ont ensuite marché dans nos pas.

La Gazeta Wyborcza a vu le jour pour faire entendre la voix de l’opposition démocratique polonaise pendant la campagne électorale de 1989. Nous avons défendu des valeurs fondamentales : la liberté des médias, les droits civiques, l’indépendance du système judiciaire, la réforme économique et la libéralisation du marché, la transition menant d’une dictature à parti unique à une démocratie parlementaire, et d’une société régie par la peur à une société fondée sur la liberté.

Notre réussite est allée de pair avec la transformation économique et politique de la Pologne. Après plusieurs décennies d’autoritarisme, les Polonais ont enfin fait l’expérience de la vie dans un pays libre reposant sur un État de droit. Malheureusement, actuellement, notre victoire d’il y a trente ans est menacée.

Les médias libres : les ennemis des régimes autoritaires

La Pologne, tout comme un certain nombre d’autres pays en Europe, est le théâtre d’un coup d’État autoritaire rampant. L’État de droit laisse peu à peu la place à un État de coterie mené par un parti unique. Le Tribunal constitutionnel, le bureau du Procureur, la police et les services secrets sont tous devenus des sujets loyaux au service du parti au pouvoir qui, non sans ironie, s’est attribué le nom de « Droit et justice ». Les médias publics sont devenus des outils de propagande sans vergogne, à l’instar de ceux sur lesquels s’appuient Poutine en Russie et Erdoğan en Turquie. Les médias indépendants sont désormais considérés comme des ennemis de l’État et font l’objet d’attaques haineuses, à l’image de celles proférées à de nombreuses reprises par Donald Trump. Nous sommes traités comme des ennemis pour la bonne et simple raison que nous sommes indépendants et que nous avons le courage de nos opinions vis-à-vis du pouvoir.

De nouveau, faisons appel à Shakespeare, cette fois à travers le célèbre monologue de Horatio dans Hamlet :

« Alors vous entendrez parler

d’actes charnels, sanglants, contre nature,

d’accidents expiatoires, de meurtres fortuits,

de morts causées par la perfidie ou par une force majeure,

et, pour dénouement, de complots retombés par méprise

sur la tête des auteurs : voilà tout ce que je puis vous raconter

sans mentir. »

Le but non avoué des machinations fomentées par le camp au pouvoir est on ne peut plus clair : il veut faire en sorte que personne ne puisse mettre en exergue des « actes contre nature ». Il doit contrôler tout et tout le monde pour agir à la solde des dirigeants.

C’est la raison pour laquelle la majorité au pouvoir s’attache à démanteler méticuleusement, étape par étape, les soupapes de sécurité de notre système démocratique. Mátyás Rákosi, dictateur communiste hongrois surnommé « petit Staline », a qualifié ces agissements de « tactique du salami », autrement dit : détruire inexorablement la dissidence, tranche après tranche.

Répétons-le : les médias indépendants sont qualifiés d’ennemis du régime et sont ouvertement traités comme tels. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki n’a pas hésité à déclarer que 80 % des médias polonais « comptent parmi les rangs de nos ennemis ». Dans sa bouche, cela signifie que ces médias jouissent encore d’un tant soit peu de liberté éditoriale.

Des procès sans fin

Le régime de Jarosław Kaczyński attaque régulièrement et violemment les médias qui osent s’élever contre le camp au pouvoir, dont la Gazeta Wyborcza. Les responsables gouvernementaux, les membres du camp au pouvoir et les entreprises publiques intentent des procès sans fin aux journalistes qui enquêtent sur des cas d’abus de pouvoir, exigeant des dommages et intérêts considérables et la suppression des articles qui les incriminent. Stratégiques, ces poursuites à l’encontre de la participation publique, connues sous le nom de « poursuites-bâillons », ont pour seul but d’intimider et de réduire au silence les médias indépendants. À la Gazeta Wyborcza, nous avons déjà fait l’objet de plus de 50 poursuites-bâillons. Il ne se passe pas une semaine sans qu’un nouveau procès ne nous soit intenté.

À l’arrivée au pouvoir de Droit et justice en 2015, les institutions et entreprises publiques contrôlées par le camp au pouvoir ont résilié tous leurs abonnements aux médias critiques à l’égard du gouvernement et ont retiré de leurs diffusions toutes leurs publicités, y compris celles liées aux appels d’offres publics et aux messages d’intérêt général. Cette ligne de conduite est toujours en vigueur, même en ces temps de pandémie, alors qu’il aurait été essentiel pour la santé publique de toucher à un public le plus large possible. Dans le même temps, les caisses de l’État s’ouvrent toutes grandes pour les médias qui adhèrent sans sourciller à la propagande officielle. Ces cinq dernières années, ils ont reçu plus de 1,3 milliard d’euros de recettes publicitaires de la part des seules entités publiques et appartenant à l’État. Les journalistes critiques sont interpellés et intimidés par ces organes de propagande à la solde de l’État. Par ailleurs, ces organes découragent leurs partisans en accusant les reporters indépendants de servir les intérêts de régimes étrangers. Le but est de nous ôter toute crédibilité.

Lire aussi Lettre d’Europe: comment les nationalistes polonais se servent de la crise pour consolider leur pouvoir

La « repolonisation » s’inspire de la partition de Poutine

En tant que média indépendant, nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien de nos lecteurs, de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Une chance que le camp au pouvoir n’a pas. Nous avons mis au jour plusieurs tentatives de mises sous surveillance des médias orchestrées par les services secrets. Des journalistes travaillant pour des médias indépendants ont été harcelés et aspergés de gaz lacrymogène par la police alors qu’ils couvraient des manifestations antigouvernementales.

Ces dernières années, le camp au pouvoir n’a cessé d’évoquer sur le ton de la menace la nécessité de prendre le contrôle des médias « ennemis » afin qu’ils « servent enfin les intérêts polonais ». Il a depuis mis cette menace à exécution. En décembre, la compagnie pétrolière d’État PKN Orlen, la plus importante d’Europe centrale et orientale en matière de capitalisation boursière, a racheté le groupe de presse Polska Press qui contrôle en grande partie le marché régional des médias en Pologne. Le PDG d’Orlen a rejoint le parti Droit et justice en 2009 et ne possédait quasiment aucune expérience de gestion au niveau de la direction avant 2016. Il doit exclusivement son ascension sociale fulgurante au fait qu’il fait partie des fidèles serviteurs de Jarosław Kaczyński. L’acquisition du groupe Polska Press par Orlen rappelle étrangement le rachat de la chaîne de télévision NTW par Gazprom en 2001, à la demande du Kremlin. Le but n’est pas de préserver l’indépendance éditoriale en Pologne mais au contraire de la démanteler.

Lire aussi La haine se propage aussi vite que l’épidémie, en Pologne

Récemment, la société Orlen a également fait l’acquisition de la deuxième plus grande chaîne de distributeurs de presse et de kiosques à journaux en Pologne. Nous assistons par conséquent à une tentative flagrante de museler les médias libres.

L’agence publique antitrust, contrôlée par Droit et justice, a immédiatement donné son feu vert à la fusion entre Orlen et Polska Press, malgré les risques qu’elle représentait pour l’équilibre concurrentiel sur le marché régional des médias. La même agence a passé deux ans à enquêter sur l’acquisition du radiodiffuseur privé EuroZet par Agora, propriétaire de la Gazeta Wyborcza, avant de bloquer soudain la transaction alors que la procédure antitrust était toujours en cours. Ces deux décisions étaient strictement politiques et visaient à renforcer la propagande gouvernementale au détriment des médias indépendants.

La récente proposition d’une nouvelle taxe sur le chiffre d’affaires publicitaire des médias est une tentative flagrante qui vise à saigner financièrement les médias privés, déjà fragilisés par la récession économique liée à la pandémie de Covid-19, et à les contraindre de rejoindre le camp au pouvoir. Si ces agissements réussissent, la Pologne rejoindra les rangs de la Russie et de la Hongrie, pays où les médias indépendants sont quasiment inexistants.

Le combat pour l’avenir de l’Union européenne

Les attaques conduites à l’encontre des médias libres ne sont que quelques exemples des nombreux fronts ouverts par le camp au pouvoir dans sa guerre contre la démocratie et la société civile polonaises. Depuis que le régime actuel a pris le contrôle du bureau du Procureur, du tribunal constitutionnel et de la Cour suprême, la Pologne n’est plus régie par l’État de droit. Nous nous transformons peu à peu en un État à parti unique et devenons « le grand malade de la communauté européenne ». La lutte qui sévit en Pologne est une lutte pour l’avenir de l’Union européenne. D’autres États membres de l’UE ne manquent pas de politiciens qui prennent la Pologne de Kaczyński pour modèle plutôt que de s’en méfier.

Si mon discours peut sembler dur, il se justifie par le fait que nous avons dépassé le stade des euphémismes prudents. Les attaques à l’encontre de la liberté des médias en Pologne ouvrent la voie à des attaques généralisées à l’encontre des valeurs mêmes sur lesquelles repose l’Union européenne.

La rhétorique agressive employée par les gouvernements de Varsovie et de Budapest n’est pas si éloignée du discours des partisans radicaux du Brexit ; elle conviendrait tout aussi bien à la foule autoritaire qui a pris d’assaut le Capitole le 5 janvier. Les mots peuvent faire autant de mal que les armes : ils peuvent servir à harceler et à persécuter, et conduire à des effusions de sang. Ceux qui s’en prennent aux médias indépendants espèrent mettre à mort le langage en tant qu’outil de recherche de la vérité. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer leurs récits diffamants à propos de l’histoire polonaise, de la culture polonaise et de la tradition polonaise. L’histoire nous a montré ce qu’il advient des États et nations qui ne luttent pas debout pour leurs démocraties. Sans leurs âpres défenseurs, les démocraties s’acheminent toujours vers une défaite inexorable.

Nous allons devoir faire face à de nombreux autres défis à l’avenir. Les autorités polonaises restreignent les libertés de la recherche universitaire et envisagent de réécrire les manuels scolaires. Elles continuent de normaliser et de glorifier les discours de haine reposant sur la xénophobie et l’homophobie, de bloquer la liberté d’accès à l’information publique et de dresser de nouveaux obstacles sur le chemin des ONG qui ne suivent pas la ligne du parti. En défendant la plus importante de toutes les valeurs européennes, à savoir la liberté, en Pologne, vous vous élevez en défenseur de l’Union européenne, de son projet et de sa promesse qui demeurent une lueur d’espoir pour nous tous.