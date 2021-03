Birmanie: l’ONU condamne enfin la junte, mais la violence meurtrière continue

La junte n’a pas libéré Aung San Suu Kyi: au contraire, elle est maintenant accusée d’avoir reçu pour 600.000 dollars de pots-de-vin et plus de 11 kilos d’or. Une accusation farfelue de plus? - AFP.

Trente-huit jours après le coup d’Etat en Birmanie, le Conseil de sécurité a finalement réussi, ce 10 mars, à adopter à l’unanimité une résolution condamnant « fermement » la brutale répression des manifestations pro-démocratie.

Le texte, proposé par le Royaume-Uni et finalement accepté, après plusieurs modifications par la Chine et la Russie, demande aussi à l’armée birmane « de faire preuve de la plus grande retenue » et dénonce les violences « contre les manifestants pacifiques, dont des femmes, des jeunes et des enfants ». Les membres du Conseil de sécurité exigent aussi « la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement ».

Pour les diplomates, cette résolution représente une vraie victoire : il n’a pas été simple de convaincre certains pays alliés de la Birmanie de s’y joindre.