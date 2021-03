Ognjen Vranjes: «A refaire, jamais, je ne signe à Anderlecht»

Prêté à Charleroi à la fin du mois de janvier, Ognjen Vranjes se sent bien dans le Hainaut où il enchaîne les titularisations en défense centrale depuis son arrivée.

« Je suis reconnaissant envers Charleroi d’être venu me chercher à Anderlecht, explique le Bosnien à Het Laatste Nieuws. Je veux rendre la confiance octroyée par le club. Et pourquoi pas être encore prêté ici la saison prochaine. » Un discours qui tranche avec ses pensées à l’encontre du Sporting bruxellois où c’est davantage l’amertume qui prédomine. « Je n’ai plus d’avenir à Anderlecht, tranche l’ancien de l’AEK avant d’ajouter. Si c’était à refaire, jamais, je ne signe à Anderlecht. »

En cause : son traitement durant la préparation estivale du côté de Neerpede. « Je suis revenu l’été dernier avec la promesse d’avoir du temps de jeu, se souvient-il. Mais lorsque la saison a débuté, je n’étais pas repris. Suite à la blessure de Cobbaut, j’ai enfin pu jouer. Je sentais que ce ne serait que temporaire. Je dois avouer que je n’étais pas au top sur le terrain mais je n’étais pas plus mauvais que les autres. »