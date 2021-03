Energie: des éoliennes en mer du Nord à l’arrêt à cause des prix négatifs

Le producteur et fournisseur d’énergie Eneco a dû fermer presque complètement son parc éolien offshore SeaMade jeudi entre 12 h et 13 h, malgré le temps venteux. En cause : l’offre excédentaire d’électricité provenant des centrales nucléaires – six réacteurs sur sept sont en service –, du soleil et du vent a entraîné des prix négatifs de l’électricité. « Arrêter les éoliennes quand il y a du vent, c’est le monde à l’envers », a réagi la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Verts).