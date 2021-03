La musique comme ambassadrice de la Démocratie et des Droits de l’Homme

Quelle surprise, c’est vraiment un beau cadeau, confie Lukas Pairon, fondateur de l’ASBL. Quand on a lancé la première collecte, on ne se doutait pas que 16 ans plus tard, on serait encore mis à l’honneur. » L’association est née en 2005, d’une collaboration entre Oxfam et Ictus, un ensemble de musique contemporaine. Ce qui ne devait être qu’un seul projet : envoyer des instruments dans des écoles de musique en Israël et en Palestine, s’est transformé en une association très active. « On a fait ça sans réfléchir, se souvient Lukas Pairon. Puis, quand les instruments sont arrivés, on a réalisé qu’on avait touché une corde sensible. Dans ces pays où tout est si noir, le besoin d’ondes positives est tel que les actions se sont succédé ».