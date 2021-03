Stratégie de vaccination: «M. Vandenbroucke doit prendre ses responsabilités»

Vous plaidez pour plus de déconfinement. Avez-vous envie de bousculer le calendrier tracé par le Comité de concertation ?

Le but, c’est quand même de ne pas faire de la surenchère tous les jours. Il y a des avancées. Par exemple, on ouvre dans l’enseignement le 29 mars, c’est important. Je ne vous cache pas que ce n’est pas suffisant, je pense à l’horeca, la culture ; avec des protocoles stricts, j’aurais été moins peureux. On aura un nouveau Codeco le 26 mars. J’entends certains dire qu’il n’est pas exclu que l’on doive durcir les mesures… Moi je dis qu’il n’est pas exclu non plus qu’on les assouplisse ! Bon, à un moment donné, la vision peureuse et alarmiste… Il faut regarder les chiffres, il faut aussi penser au bien-être des gens, la santé mentale, ça continue à être très dur, l’addition des effets collatéraux sera très lourde, il faut faire attention.