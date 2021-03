Vie privée: Mathieu Michel annonce l’arrêt du projet de croisement des données des Belges

Questionné à la Chambre, le secrétaire d’Etat à la Protection de la vie privée déclare qu’il a mis fin au projet « Putting data at the center », visant à croiser et regrouper les différentes données personnelles des citoyens et entreprises.

C’est à une batterie de cinq questions, toutes posées par des députés francophones, que le secrétaire d’Etat à la digitalisation et à la Protection de la vie privée a dû répondre, jeudi au Parlement, après nos révélations sur l’étonnant projet « Putting data at the center », imaginé par le SPF Bosa (Stratégie et Appui), et sur lequel travaillent aussi, notamment, plusieurs consultants de la Smals (l’ASBL publique qui gère l’informatique de l’Etat). Un projet plutôt explosif puisqu’il vise à croiser et regrouper électroniquement les données des citoyens et entreprises en matière de santé, de sécurité sociale, de fiscalité et de justice. Voire à mettre ces données croisées à disposition d’organisations publiques ou privées.