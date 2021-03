Pfizer pourra livrer 20% de doses de vaccins en plus que prévu cette année, selon son CEO

Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et BioNTech pourront livrer 20% de vaccins en plus que prévu, a affirmé jeudi le CEO de Pfizer, Albert Bourla, rapporte l'agence Reuters. D'ici la fin de l'année, entre 2,3 et 2,4 milliards de doses pourront être produites.