Déploiement de la 5G: débats d’experts, de politiques, de citoyens

Le déploiement de la 5G reste sujet à controverse. Experts, gouvernements et parlements vont vivement en débattre. Parfois avec la participation de citoyens.

Le dossier du déploiement de la 5G va connaître un sérieux coup d’accélérateur dans les semaines qui viennent. Après la remise du premier rapport du groupe d’experts mis en place par le gouvernement wallon (Le Soir du 11/03), l’affaire va atterrir au parlement qui devrait convenir, mardi, de mener des auditions. Principale interrogation : comment refléter la diversité des opinions au sein des experts qui s’est traduite par l’adoption de conclusions par « deux-tiers » d’entre eux, selon le ministre wallon de l’Economie Willy Borsus (MR), mais aussi à deux « notes minoritaires » et quatre « notes de réserve ». Seule certitude : l’Union des villes et des communes wallonnes qui s’était émue de la tentative de déploiement d’une « 5G light » par Proximus au printemps 2020, sera entendue. De même pour des associations environnementales ou autres, voire le collectif «Stop5G» dont le nom résume le programme ? On le saura mardi.