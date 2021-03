Des effets secondaires rares et pour la plupart bénins

A ce jour, plus de 260 millions de personnes ont été vaccinées dans le monde. Les effets secondaires éventuels traqués par les comités de pharmacovigilance restent rares et pour la plupart bénins. Aucun décès n’a été attribué à une injection. En Belgique, 618.156 personnes ont reçu au moins une dose des trois vaccins disponibles à ce jour. D’après le dernier rapport hebdomadaire de l’Agence des médicaments et produits de santé (AFMPS), 5.314 rapports d’effets indésirables ont été notifiés, dont 588 qualifiés de graves (en raison d’une incapacité de travail temporaire liée par exemple à de la fièvre ou de la fatigue), qui sont traités en priorité. Une petite cinquantaine concerne des décès, sans qu’aucun lien de causalité formel n’ait été établi.