Les essais hivernaux en Formule 1: plus courts, plus intenses et plus réalistes

Fameux signe des temps. La « plus longue saison de l’histoire de la F1 », farcie de 23 Grands Prix pour autant que le covid n’en altère bien sûr pas la tenue, débutera dans deux semaines sur le circuit de Bahreïn. Et c’est là, sur le circuit de Sakhir, que se dérouleront de vendredi à dimanche les « plus courts essais d’avant-saison : 3 jours à peine ! » Jamais les pilotes de F1 n’avaient eu aussi peu de temps pour se préparer au nouveau championnat. Alors qu’au siècle dernier, l’exercice était quasi illimité, et que les journées d’essais se succédaient les unes aux autres sur différents circuits, la raison avait ramené, depuis quelques années déjà, l’exercice à deux semaines environ (encore 8 jours en 2019, plus que 6 l’an dernier), toujours sur le même circuit, Barcelone en l’occurrence.