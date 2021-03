Milan prend une option sur le fil à Manchester United (vidéo)

Deux buts annulés dont l’un a suscité la polémique, la première réalisation d’un jeune crack ivoirien et une égalisation dans les dernières secondes : à défaut d’être rentrée dans les annales pour sa qualité de jeu, la finale avant la lettre entre Manchester United et l’AC Milan a valu pour son scénario qui maintient un suspense total avant la manche retour qui se déroulera à San Siro jeudi prochain.

Tous deux décimés (Pogba, Cavani et Rashford étaient notamment absents côté mancunien alors que Pioli devait faire sans Ibra, Mandzukic, Rebic, Calhanoglu ou encore Hernandez), les deux clubs, plutôt habités à se retrouver en C1, n’ont pas délaissé la compétition pour autant et ce sont les Italiens qui entraient le mieux dans la partie, se voyant refuser deux buts dans le premier quart d’heure : le premier pour un hors-jeu indiscutable de Leao (5e), le second pour une main – nettement plus contestable – de Kessié après l’intervention du VAR (11e).