Le plus gros astéroïde à frôler la Terre en 2021 passera la semaine prochaine

Le plus grand astéroïde à frôler la Terre en 2021 passera à quelque deux millions de kilomètres de distance de nous dimanche 21 mars – sans risque de collision, mais en permettant aux astronomes d’étudier de plus près cet objet céleste.

Appelé 2001 FO32, et mesurant moins d’un kilomètre de diamètre, il filera à 124.000 km/h, « plus vite que la plupart des astéroïdes » passant près de la Terre, selon la Nasa.

« Il n’y a pas de risque de collision avec notre planète », a ajouté l’agence spatiale américaine. Au plus proche, l’astéroïde se trouvera encore à plus de cinq fois la distance entre la Terre et la Lune.

Ce qui reste assez près pour qu’il ait été classé comme « potentiellement dangereux », selon les catégories officielles.

L’astéroïde a été découvert en mars 2001, et sa trajectoire a été suivie depuis lors.