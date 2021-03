Les auteurs des attentats du 22 mars ont commis un «assassinat test» auparavant

Ibrahim El Bakraoui, l’un des kamikazes de l’attentat du 22 mars 2016, a commis un assassinat fin 2014 avec l’appui de son frère Khalid, qui a par la suite aussi déclenché une bombe dans le métro de Maelbeek. Ils souhaitaient «tester» un assassinat dont un pensionné de Jette a été victime, rapporte le quotidien De Morgen vendredi.

Osama Krayem, un des terroristes qui a survécu, a surpris les enquêteurs le 20 décembre 2016 avec des informations qu’il a reçues d’un de ses collaborateurs terroristes M. El Bakraoui. «Khalid m’a raconté que lui et Ibrahim ont tué quelqu’un en rue. Une personne choisie au hasard. Il a affirmé que la police avait découvert le corps et que c’était tout. Il souriait quand il me le racontait», a-t-il indiqué.