Feu! Chatterton Palais d’argile

Après deux albums et deux EP produits par Samy Osla, Feu ! est allé à l’aventure, à l’ICP d’Ixelles, avec Arnaud Rebotini, pour une partition plus électro que par le passé. La fusion ici est parfaite entre le jazz-rock d’hier et les sonorités d’aujourd’hui, entre chanson d’hier (« Compagnons » d’Yves Montand) et actualité d’un monde qui change (entre technologies et covid). Ce disque est un mariage parfait, intemporel, entre valse brelienne (« Laissons filer ») et pur moment de bonheur sensuel (« La mer »). Feu ! Chatterton reste bien un modèle, une exception !

