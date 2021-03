Sanofi annonce le lancement des premiers essais de son second vaccin

«Sanofi et Translate Bio», une biotech américaine associée au français, «débutent un essai clinique 1/2 consacré à leur candidat-vaccin à ARN messager contre la Covid-19», a annoncé le groupe dans un communiqué.

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi le lancement des premiers essais sur l’Homme de son second projet de vaccin contre le Covid-19, le premier étant lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement.

Les essais de phase 1 et 2 sont les premiers à être effectués sur l’Homme dans le cadre du développement d’un traitement. Ils visent à vérifier qu’il n’est pas dangereux et à donner de premiers éléments sur son efficacité mais c’est la phase 3, réalisée sur bien plus de patients, qui permet de déterminer s’il est vraiment efficace.