Les 100.000 Belges qui doivent être vaccinés à domicile patienteront un mois

A partir de la semaine prochaine auront lieu les prochaines vaccinations à domicile des plus de 85 ans. Mais les médecins généralistes sont priés d’attendre et de les vacciner avec le vaccin Johnson&Johnson.

A partir du 15 mars 2021 devraient avoir lieu les vaccinations à domicile des plus de 85 ans. - Photo News

Environ 100.000 Belges qui peuvent bénéficier de la vaccination à domicile devront attendre au moins un mois de plus. Les médecins généralistes sont priés de les vacciner avec le vaccin Johnson&Johnson, rapportent vendredi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

A partir de la semaine prochaine auront lieu les prochaines vaccinations à domicile des plus de 85 ans. Pour les personnes plus âgées qui ne sont pas à même de se rendre dans un centre de vaccination, la vaccination à domicile est possible. Il est envisagé de laisser cette tâche au soin des médecins généralistes.

Le professeur Jan De Maeseneer, membre de la task force vaccination, estime que chaque médecin généraliste devra vacciner entre 10 à 20 personnes à domicile, soit un total de 100.000 Belges.