Ladylo a des choses à dire: l’écoute intégrale

On retrouve sur « Yet, it is the truth » cet amour des belles mélodies pop-rock mariant guitares électriques et claviers.

On aime les femmes chez Ladylo – il suffit de voir la pochette – même si on est cinq hommes et qu’on a formé Ladylo en 2013 à Bruxelles. Le quintette a d’ailleurs fait appel à la très belle voix de Gaëlle Mairlot pour les titres « Wounded Knee » et « In/out ». C’est en 2015 que Ladylo publiait son premier album, City Symphony, coproduit avec Michael Larivière alias Redboy (Hollywood Porn Stars, MLCD). Et on retrouve ici cet amour des belles mélodies pop-rock mariant guitares électriques et claviers. Ladyboy rejoint tous ces groupes belges de rock indé dans l’esprit qui parviennent à se montrer originaux avec un matériau anglo-saxon.