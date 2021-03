Le raté de Maguire, le chef-d’œuvre de Stanciu, les confidences de Saelemaekers: une soirée d’Europa League complètement folle (vidéos)

On ne va pas se mentir, on a vu la différence sur le plan qualitatif entre les deux soirées de Ligue des champions et les manches allers des huitièmes de finale de l’Europa League. Mais, outre du suspense, il y a tout de même eu des gestes spectaculaires. Voici les trois temps forts de la soirée.

1. L’incroyable raté de Maguire

On se demande toujours comment il a fait pour ne pas pousser la balle au fond des filets ! Le gros raté du capitaine de Manchester United Harry Maguire, à quelques centimètres du but, a provoqué de nombreuses réactions. Il faut dire que la vidéo qui suit est complètement dingue.