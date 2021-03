Les orphelins

Bessora

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Afrique du Sud a besoin de sang blanc. Les orphelins aryens sont des immigrés parfaits pour vivifier la société. Wolf et Barbara, des jumeaux de huit ans, découvrent un régime d’apartheid qu’ils n’ont pas choisi mais qui les place du côté du pouvoir. Et de la culpabilité. Tiraillés entre leurs origines et leur famille d’adoption, ils se trouvent devant des choix impossibles.

Lattès, 250 p., 20 €, ebook 14,99 €