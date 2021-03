Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1: le programme des matches du week-end à l’étranger avec quelques chocs

Après la Ligue des champions et l’Europa League, les compétitions nationales reprennent.

Si, chez nous, la Coupe de Belgique est à l’honneur ce week-end avec les demi-finales entre Eupen et le Standard samedi soir puis Anderlecht et Genk le lendemain, les plus grands championnats au monde reprennent pour leur part leur rythme effréné après une semaine européenne.

Premier League

L’affiche du week-end, c’est sans contestation possible le derby entre Arsenal et Tottenham. Mais d’autres rencontres s’annoncent également intéressantes. Comme par exemple le déplacement de Chelsea à Leeds ou le match de Manchester City qui veut continuer à tracer son chemin vers le titre.

Vendredi 12 mars

Newcastle – Aston Villa 21h

Samedi 13 mars

Leeds United – Chelsea 13h30