Coronavirus - La crise sanitaire n'a pas poussé les prix à la hausse l'an dernier

L'inflation totale moyenne des principaux pays voisins a, elle aussi, diminué en 2020, pour atteindre 0,5%, contre 1,5% un an plus tôt. Comme en 2019, l'inflation totale en Belgique était donc inférieure à la moyenne des pays voisins, relève le SPF Economie.

Les prix à la consommation des produits énergétiques ont baissé de 11% en moyenne annuelle. Ce sont principalement les combustibles liquides et le gaz qui ont connu une baisse particulièrement forte l'an dernier et, dans une moindre mesure, les carburants et l'électricité, principalement en raison de la crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus. Dans les pays voisins, ces prix de l'énergie ont baissé de 5,5% en glissement annuel.

Les prix à la consommation des denrées alimentaires ont, de leur côté, augmenté de 2,6% en 2020, contre 1,3% en 2019. Ce taux d'inflation est plus élevé que celui observé au cours des 4 années précédentes, où le taux d'inflation moyen était de 2,1%, mais reste toutefois en deça de la moyenne pour les pays voisins (2,7%).