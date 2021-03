Le livre 4 étoiles de la semaine: quand Paris mourait pour des idées

20.000 Parisiens sont morts en 1871 dans l’insurrection de la Commune, leurs rêves de démocratie directe fusillés par la République. Mais leurs idées libertaires ont survécu. Jacques Tardi et Jean Vautrin nous le racontent.

A mort les accapareurs ! Jean Vautrin ressuscitait les espoirs de la Commune dans son roman, Le Cri du peuple , en 1998. La plume trempée dans l’encrier de Victor Hugo, d’Honoré de Balzac et d’Eugène Sue, l’écrivain faisait renaître l’épopée utopiste des Communards. Pour sortir de la crise politique et de la misère, au lendemain de la chute de l’empereur Napoléon III, ces rebelles parisiens avaient dressé des barricades, instauré la démocratie directe, défendu l’émancipation de la femme, la taxation du capital, la suppression de la peine de mort… Les Communards avaient foi dans la solidarité et le progrès de l’humanité. Le président fripouille de la IIIe République, Adolphe Thiers, les a bombardés, fusillés dans les jardins publics ou sur les quais de la Seine. Les survivants ont été achevés dans leurs lits.