Gare de Bruxelles Central: une année duraille

Dans les couloirs de la gare Centrale, ça n’a pas changé, on trouve un peu de tout. Mais moins. Des navetteurs en quête de leur train, des étudiants, des fonctionnaires, des gens de passage, quelques SDF… Mais moins. En ce mercredi après-midi, un seul guichetier attend les clients potentiels. Le service des ventes internationales est fermé puisque Thalys et Eurostar circulent, mais nettement moins. La SNCB, elle, a continué à fonctionner quasi normalement à travers la crise la plupart de l’année. Pour permettre aux gens de sortir, de travailler, de se soigner ou de soigner les autres. Au détour du grand couloir subsiste une relique, une « safety station », un distributeur de masques et de gel hydroalcoolique débranché, alors que les distributeurs de boissons, eux, sont toujours en service. Comme les magasins. Mais moins. Plus facilement les chaînes (Panos, Planet Parfum, Quick, Relay…) que les commerces indépendants.