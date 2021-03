L’université: un auditoire sans auditoire

Le professeur René Rezsohazy aime sentir son auditoire, pour savoir qui décroche de son cours et comment relancer son attention. - Pierre-Yves Thienpont.

L’ensemble des personnes qui écoutent, puisque c’est ainsi que se nomme un auditoire, est absent. Le covid a, depuis un an, vidé les « auditoires », soit ce qu’en Belgique on appelle aussi les amphithéâtres destinés à la pratique de l’enseignement. « Le Sud » 9, place Croix du Sud à Louvain-la-Neuve, n’a pas échappé à la règle. La lumière qui s’en dégage est très crue et tape sur les quelques tablettes ouvertes, symbolisant la distance de sécurité. L’auditoire, lui, attend le retour des étudiants heureux, prévu pour ce lundi 15 mars. Du moins pour un cinquième de l’auditoire. Heureusement, une caméra Polycom relaiera les cours pour les quatre cinquièmes restants, obligés de poursuivre leur cursus en distanciel.