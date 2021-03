L’Ancienne Belgique: «Elle ne supporte pas le silence»

L’Ancienne Belgique, c’est plus de 300.000 tickets vendus par an pour environ 500 spectacles. Ce sont des salles pleines quasiment tous les soirs : AB, ABClub, ABSalon, le foyer, le bar, le resto… Jusqu’à la fermeture au public imposée par la crise sanitaire. Kurt Overbegh, son directeur de la programmation, a beau vivre à Anvers, il passe sa vie à l’AB depuis 1997, journées et soirées, passionné de musiques et de ce public qui se presse depuis tant d’années devant ses portes, boulevard Anspach, en plein cœur de la ville et de son piétonnier. « Cela me fait mal aujourd’hui de voir ce désert quand j’arrive le matin. Ça me rend fou car notre salle n’est pas construite pour supporter le silence. Je rêve de revoir le public avec qui on partage l’amour des artistes. »