Des six palais du WEX dédiés aux foires, salons, séminaires et concerts, seul un d’entre eux revit et va drôlement bouger dans les mois à venir, puisqu’il sera le centre majeur de vaccination en province de Luxembourg.

Laurent Briou, directeur général d’un WEX désespérément vide depuis un an. Mais un des palais va revivre comme centre de vaccination, six jours sur sept. - Pierre-Yves Thienpont.

Passé le sas des deux entrées principales, une caméra thermique fixée au plafond prend à la seconde votre température. 35,4 degrés, c’est bon ! On peut rentrer… pour voir le vide. Dans le palais 3 dédié aux concerts et spectacles, le vaste gradin est désespérément seul depuis un an et le restera sans doute jusqu’à début 2022. A côté, le palais 4 est encore plus vide. Triste quand on songe au grouillement incroyable que le WEX de Marche-en-Famenne génère en temps normal.