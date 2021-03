Bpost: des colis en plus, d’un genre nouveau

Au centre de tri bruxellois, on a vu passer des outils de jardinage, des pots de peinture et même des sapins de Noël.

L’impact du covid se mesure dès les parkings de NBX, le centre de tri de bpost planté, depuis l’été 2017, aux confins de la Région bruxelloise, quelque part entre le pont de Buda et le viaduc de Vilvorde. Un ballet de voitures, celles des membres du personnel, renforcé par les intérimaires : 400 à 500 personnes au total, en 24 heures, divisées en trois shifts. De camions, aussi, qui débarquent les paquets à trier (heures de pointe entre 14 h et 22 h) et emportent ceux qui sont prêts à être livrés (dernier départ à 3 h 30 du matin). Jusqu’en mars 2020, les installations de Neder-Over-Heembeek traitaient 250.000 colis par jour. « Hier, on était à 317.000 », explique Nicolas Kowalski, team leader.