Le magasin de vélos: une année royale pour la petite reine

C’est une ruche d’une dizaine de paires de mains expertes en mécanique, toutes dévouées à la vente, à l’entretien et à la réparation de la petite reine. Bienvenue chez Morning Cycles à Bruxelles, un magasin de vélos de quartier qui pédale, comme tant d’autres en Belgique, à un rythme industriel depuis la crise du covid. « D’avril à juillet, nous avons réalisé plus du double de notre chiffre d’affaires projeté. Et cette année, nous allons encore probablement progresser de 20 % », explique Jean-Philippe Gerkens, « papa » de cette « famille », un militant de longue date du deux-roues, réjoui de ce succès pour son entreprise mais aussi pour la cause sociale qu’il défend, celle du vélo comme solution à la mobilité déficiente en milieu urbain et au manque d’exercice des citadins.