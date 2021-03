On se croirait revenu au temps de Bossemans et Coppenolle, les amis de la pièce brusseleire de Paul Van Stalle et Joris d’Hanswyck, où s’affrontent gentiment les supporters de l’Union et ceux du Daring. Quatre-vingt-trois ans après la création de cette pièce culte, c’est un nouveau derby qui va se jouer ce samedi à 20 h 45 dans le stade de l’Union face au successeur du Daring, le RWDM. Mais la confrontation s’est d’abord jouée, toujours aussi gentiment, en chansons.