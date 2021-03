Le bureau: quand les tours Proximus perdaient 97% de leurs occupants

S’élançant à plus de 100 mètres de hauteur, les deux grandes dames de verre reliées entre elles par une passerelle ne passent pas inaperçues au cœur du Manhattan bruxellois. Et pour savoir qui elles hébergent, un petit coup d’œil au ciel : un drapeau « Proximus » trône fièrement au sommet de la tour appelée « U ». Le groupe télécoms et environ 5.000 de ses employés animent quotidiennement les 101.200 m² de ce vaste complexe. « C’est un petit village, très actif et très vivant », sourit Marc Moris, le directeur « prévention et protection » des lieux, en poste dans l’entreprise depuis 18 ans. Mais ça, c’était avant que le covid ne vienne bouleverser nos vies et celle des tours, au passage.