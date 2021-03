Le restaurant: une occasion de se réinventer pour plus de plaisir

Où est donc passé le plaisir gourmand que l’on lisait sur le visage des 28 à 36 clients par service, se rendant au Coq aux champs, à Tinlot, dans le Condroz, pour savourer toute la subtilité des plats de Christophe Pauly, une étoile au Michelin et le titre de chef de l’année 2021 décerné par le Gault & Millau ? Comme au printemps, les 13 tables, d’ordinaire complètes, sont vides face à la vaste cuisine épurée, complètement ouverte sur la salle, où œuvre désormais le chef en solo, sans ses fidèles employés et spectateurs, pour concocter ses plats uniquement à emporter. Durant les douze premiers mois de la crise du covid, son restaurant gastronomique renommé, à l’image de l’ensemble des établissements horeca du pays, est resté plus longtemps fermé qu’ouvert. Plus souvent somnolent que pétillant de vie.