L’épicerie sociale: un quart de visiteurs en plus à Etterbeek

Il est un peu plus de 8 heures, ce mercredi matin, le sas menant à l’épicerie sociale d’Etterbeek attenante au CPAS est déjà largement rempli. Plus d’une vingtaine de personnes de tout âge et tout horizon patientent avant l’ouverture des portes prévue sur le coup de 8 h 30. A l’intérieur, le personnel s’active avec, à sa tête, Simon Delvax, le coordinateur. Qui, tout comme son équipe, forte de sept personnes, a dû s’adapter pour faire face à la crise sanitaire. « Alors que par le passé, les visiteurs entraient via le CPAS, nous avons désormais une entrée et une sortie spécifiques pour éviter que les gens se croisent. »