Le salon: la pièce de tous les horizons

Jaune-orange. Le soleil est sur les murs du salon/salle à manger, dans les rideaux, dans la frise qui court sous le plafond. Et puis dans la voix d’Angela, surtout.

Angela González, Bruxelloise, la quarantaine, prof de flamenco privée de ses élèves – les plus grandes – depuis des mois et des mois, est maman de trois garçons : Diego, 16 ans, Pablo et Miguel, 13. Sur les photos qu’elle envoie du premier confinement, on les voit, torse nu, couchés à chaque bout du canapé en L, regardant des vidéos, écoutant des trucs ou jouant sur leur téléphone, en pyjama, sur le balcon.