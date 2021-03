Vincent Kompany avant la Coupe de Belgique: «C’est le match de l’année»

Embarqué dans une course-poursuite d’Ostende en championnat, le Sporting d’Anderlecht possède un joker dans son jeu avec sa présence en Coupe de Belgique, synonyme de trophée mais également de qualification pour les barrages de l’Europa League. « C’est indéniable qu’à l’heure actuelle, c’est le match de l’année pour nous », confirme Vincent Kompany. « Même si ma mentalité est de considérer chaque prochain match comme le plus important, je sais que cette demi-finale sera plus importante que d’habitude pour Anderlecht et pour Genk. »