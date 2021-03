La production industrielle en légère hausse dans la zone euro

La production industrielle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'Union européenne en janvier, par rapport à décembre, selon les estimations d'Eurostat, publiées vendredi. En décembre 2020, la production industrielle avait diminué de 0,1% dans la zone euro et était restée stable dans l'UE.

Les hausses les plus marquées de la production industrielle ont été enregistrées au Luxembourg (+3,8%), en Grèce et en France (+3,4% chacune) ainsi qu'en Belgique (+3,1%). Les plus fortes baisses ont été observées en Estonie et en Lettonie (-1,5% chacune), au Portugal (-1,3%) et en Espagne (-0,7%), relève l'office de statistique européen.

La production industrielle a également progressé par rapport à janvier 2020, de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, alors que la pandémie de coronavirus n'avait alors pas encore affecté l'économie européenne.