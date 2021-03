La vaccination des plus de 65 ans débutera lundi dans 30 centres en Wallonie

Le coup d’envoi de la vaccination à grande ampleur des 65 ans et plus en Wallonie sera donné lundi 15 mars dans 30 centres. - Photo News

Après une phase de test dans sept centres, le coup d’envoi de la vaccination à grande ampleur des 65 ans et plus en Wallonie sera donné lundi dans 30 centres, a indiqué vendredi le gouvernement wallon.

Cette nouvelle étape marque le début de la vaccination grand public et concerne 640.000 personnes. Le nombre de centres sera porté à 38 dès mardi puis à 40 (9 centres majeurs et 31 de proximité). Ceux-ci seront ouverts six jours sur sept de 12h00 à 15h00 par jour. «En fonction de la disponibilité des vacccins, nous pourrons toutefois élargir les horaires, le nombre de lignes et même envisager d’ouvrir le dimanche», a précisé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).