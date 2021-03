Attentats à Bruxelles - cinq ans après - Les assureurs ont versé environ 50 millions d'euros aux victimes des attentats

Au 31 décembre 2020, les assureurs avaient versé environ 50 millions d'euros aux 1.412 victimes qui se sont manifestées après les attentats de Bruxelles en 2016, indique vendredi Assuralia, l'Union professionnelle des entreprises d'assurances. Les dommages concernaient des dégâts causés aux bagages jusqu'aux lésions très graves et décès, lors de la double attaque perpétrée le 22 mars à l'aéroport de Zaventem et à la station Maelbeek du métro bruxellois.

Quelque 70 millions d'euros de provisions ont également été constituées pour les victimes. Selon Assuralia, cette part de la charge totale des sinistres n'a pas encore été versée notamment parce que 620 personnes avaient droit à une indemnisation en tant que victime d'un accident du travail et que certaines indemnités doivent être versées sous forme de rentes, qui peuvent s'étaler sur des dizaines d'années.

L'état de patients grièvement blessés n'est par ailleurs pas encore suffisamment stable pour clôturer l'évaluation des lésions, tandis que d'autres victimes refusent l'indemnisation de l'assureur et préfèrent qu'un tribunal se prononce sur les dommages.

Assuralia ajoute que les assureurs ont également pris des initiatives pour améliorer la prise en charge de ces victimes. Ils se sont engagés à indemniser le préjudice moral au plus tard un an après l'attentat et un seul assureur prend désormais la direction de l'expertise médicale pour éviter la multiplication des examens.